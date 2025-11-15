Rencontres Faune-Limousin La Quincaillerie Guéret
La Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse
Les associations du Collectif faune-Limousin vous invitent à cette nouvelle journée d’échanges autour de l’observation de la faune et de ses nombreuses applications.
Communications, discussions et sortie sur le terrain vus permettront de découvirir l’effervescence de la vie naturaliste limousine ! .
La Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 45 13 contact@laquincaillerie.tl
