Rencontres Faune-Limousin La Quincaillerie Guéret

Rencontres Faune-Limousin

La Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Les associations du Collectif faune-Limousin vous invitent à cette nouvelle journée d’échanges autour de l’observation de la faune et de ses nombreuses applications.

Communications, discussions et sortie sur le terrain vus permettront de découvirir l’effervescence de la vie naturaliste limousine ! .

+33 5 55 41 45 13 contact@laquincaillerie.tl

