Rencontres fédérales ski de randonnée Secteur Aulian Luz-Saint-Sauveur

Rencontres fédérales ski de randonnée
Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
2026-03-06
2026-03-08
2026-03-06
3 jours où les amateurs de ski de randonnée vont pouvoir découvrir la station de Luz Ardiden, et échanger sur les pratiques.
> Réservé aux licenciés ski rando. .
Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie skitoy@hotmail.fr
English :
3 days for ski touring enthusiasts to discover the Luz Ardiden resort, and exchange ideas on ski touring.
German :
3 Tage, an denen Skitourenliebhaber den Skiort Luz Ardiden kennenlernen und sich über die Praktiken austauschen können.
Italiano :
3 giorni in cui gli appassionati di scialpinismo potranno scoprire la stazione sciistica di Luz Ardiden e scambiare idee sullo scialpinismo.
Espanol :
3 días en los que los aficionados al esquí de travesía podrán descubrir la estación de Luz Ardiden e intercambiar ideas sobre el esquí de travesía.
