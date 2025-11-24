Rencontres fédérales ski de randonnée Secteur Aulian Luz-Saint-Sauveur

Rencontres fédérales ski de randonnée

Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

2026-03-06

3 jours où les amateurs de ski de randonnée vont pouvoir découvrir la station de Luz Ardiden, et échanger sur les pratiques.

> Réservé aux licenciés ski rando. .

skitoy@hotmail.fr

English :

3 days for ski touring enthusiasts to discover the Luz Ardiden resort, and exchange ideas on ski touring.

German :

3 Tage, an denen Skitourenliebhaber den Skiort Luz Ardiden kennenlernen und sich über die Praktiken austauschen können.

Italiano :

3 giorni in cui gli appassionati di scialpinismo potranno scoprire la stazione sciistica di Luz Ardiden e scambiare idee sullo scialpinismo.

Espanol :

3 días en los que los aficionados al esquí de travesía podrán descubrir la estación de Luz Ardiden e intercambiar ideas sobre el esquí de travesía.

