RENCONTRES FRANCO-ESPAGNOLES ESPAGNOLES LIBERTÉ LIBERTAD Montpellier

Ne manquez pas la 6ème édition des Rencontres Franco-Espagnoles qui se déroule à Montpellier du 19 au 25 novembre 2025 !

Cet événement à la croisée de la culture, de la mémoire, de l’histoire et de l’engagement vous proposera un programme riche et diversifié conférences, lectures, projections, témoignages, concerts, récitals, expositions…

Cette année, la 6ᵉ édition revêt une portée exceptionnelle puisqu’elle a reçu le label “España en Libertad 50 años”, initié par le Premier ministre espagnol et le Secrétaire d’État à la Mémoire Démocratique, à l’occasion du cinquantenaire de la mort de Franco et du retour de la démocratie en Espagne.

Voici le programme que nous vous proposerons en entrée libre dans la limite des places disponibles.

– 19 novembre 18h | Maison des Relations Internationales Nelson Mandela Ouverture avec un hommage à Pablo Casals, figure de la résistance et de la liberté, par Jean-Jacques Bedu, auteur de Pablo Casals, un musicien, une conscience. La soirée sera ponctuée d’un apéritif partagé.

– 20 novembre 14h | Musée de la Résistance et de la Déportation Visite guidée autour de l’œuvre de la résistante Violette Rougier.

– 20 novembre 19h | Salle Pétrarque Récital-lecture dédié à Pablo Casals et Joan Alavedra, par Gemma Durand, petite-fille de Joan Alavedra, accompagnée au violoncelle par Cyrille de Tricoire, premier violoncelliste de l’Orchestre de Montpellier.

– 21 novembre 18h | Librairie Sauramps Témoignage de Gema Estudillo (Cadiz) sur la répression en Andalousie et la vie de son grand-père suivi de présentations et lectures d’auteurs espagnols Antonio Orihuela, Uberto Stabile, Manuela Parra, Gema Estudillo (interprétation en français).

– 22 novembre 14h30 | Médiathèque Centrale Émile Zola Hommage à Rafael Alberti avec projection d’un film et table ronde avec Uberto Stabile (Fondation Alberti) et Manuel Soler Aznar (Université autonome de Barcelone). Suivi de lectures de poèmes d’Alberti par des Poètes. Antonio Orihuela clôturera l’après-midi à la mémoire de Jean Hervé Mirouze. (interprétation en français)

– 23 novembre 15h | Médiathèque Centrale Émile Zola Récital-lecture-musique Que mon nom ne s’efface pas de l’Histoire , extrait du livre Lettres aux Absentes correspondances imaginaires de femmes en résistance, avec Alexandre Pratlong, Manuela Parra, Marie-Noël Arras, Zia Pratlong, accompagnés de Baptiste Gélineau (saxophone) et Joan Eche Puig (contrebasse).

– 24 novembre 18h30 | Salle Pétrarque: Présentation par les élèves du collège Gérard Philipe du projet Graines de Résistance des cartes interactives retraçant des faits de Résistance à Montpellier et dans la région.

– 25 novembre 18h | La Gazette Café: Clôture avec la conférence La liberté retrouvée, 1978-1986 La Movida madrilène par Pierre Berlan, en soutien à SOS Méditerranée. .

English :

This event, at the crossroads of culture, memory, history and commitment, offers a rich and varied program of lectures, readings, screenings, testimonials, concerts, recitals, exhibitions…

German :

Dieses Ereignis an der Schnittstelle von Kultur, Erinnerung, Geschichte und Engagement bietet Ihnen ein reichhaltiges und vielfältiges Programm: Konferenzen, Lesungen, Filmvorführungen, Zeugenaussagen, Konzerte, Liederabende, Ausstellungen…

Italiano :

Questo evento, all’incrocio tra cultura, memoria, storia e impegno, vi offrirà un programma ricco e variegato: conferenze, letture, proiezioni, testimonianze, concerti, recital, mostre…

Espanol :

Este acontecimiento, encrucijada de cultura, memoria, historia y compromiso, le ofrecerá un programa rico y variado: conferencias, lecturas, proyecciones, testimonios, conciertos, recitales, exposiciones…

