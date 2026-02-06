Rencontres futures mères Barcus
Rencontres futures mères Barcus samedi 21 février 2026.
Rencontres futures mères
Tiers-lieu Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite à Barcus.
Pour accompagner au mieux les futurs parents, Elkarbidea va mettre en place un cercle parentalité en collaboration avec Charlotte Turon-Barrere, doula Sur ton chemin. Des rencontres à destination des futures mères, sous forme de temps collectifs doux et enveloppants, pensés comme une pause dans le quotidien de la grossesse. Sur inscription. .
Tiers-lieu Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 26 92 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontres futures mères
L’événement Rencontres futures mères Barcus a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Pays Basque