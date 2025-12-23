RENCONTRES GÉNÉALOGIQUES D’AUBRAC Saint-Chély-d’Apcher

RENCONTRES GÉNÉALOGIQUES D’AUBRAC

Place du foirail Saint-Chély-d'Apcher Lozère

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Le Cercle Lozérien de Généalogie vous invite pour la 6ème édition des Rencontres Généalogique de l’Aubrac.

Les bénévoles du CLG48 et des exposants seront présents pour apporter leur aide dans les recherches généalogiques, pour présenter les outils mis à disposition par CLG48 et proposer un accompagnement dans la prise en main de ces outils.

Passionnés, experts et novices sont les bienvenus pour des échanges avec les exposants et des recherches d’informations sur leurs racines, ils pourront consulter des travaux généalogiques et se familiariser avec les relevés et les numérisations de notaires

Que ce soit par simple curiosité ou que vous soyez un débutant ou un généalogiste confirmé, retenez bien cette date, venez franchir les portes du Centre socio-culturel de Saint-Chély-d’Apcher.

L’entrée est libre est gratuite. Venez nombreux ! .

Place du foirail Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie mrousset@clg48.fr

English :

The Cercle Lozérien de Généalogie invites you to the 6th Rencontres Généalogiques de l’Aubrac.

CLG48 volunteers and exhibitors will be on hand to help with genealogical research, to present the tools made available by CLG48 and to offer support in using these tools.

