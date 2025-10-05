RENCONTRES GÉNÉALOGIQUES MENDOISE Mende

Foirail Mende Lozère

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Les bénévoles et passionnés du Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) seront là pour répondre à toutes vos questions ou donner des renseignements sur notre association.

Organisé et proposé par le Cercle Lozérien de Généalogie. Association affiliée à l’Union Généalogique Occitanie Historique (UGOH).

Entrée libre et gratuite.

Renseignements 06 33 91 49 26 contact@clg48.fr .

Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie

