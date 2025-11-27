Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 17:00:00

fin : 2025-11-27 23:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Le conseil de quartier du centre-ville organise une nouvelle édition des rencontres gourmandes aux halles municipales, place du marché à Saint-Quentin le jeudi 27 novembre 2025 de 17h à 23h.

Rendez-vous vous est donné pour déguster des produits sur place ou à emporter dans une ambiance musicale !

Entrée libre.

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 95 47 democratie.proximite@saint-quentin.fr

English :

The downtown district council is organizing a new edition of rencontres gourmandes at the halles municipales, place du marché in Saint-Quentin on Thursday, November 27, 2025 from 5pm to 11pm.

Come and taste our products on site or to take away, in a musical atmosphere!

Admission free.

German :

Der Stadtteilrat des Stadtzentrums organisiert am Donnerstag, den 27. November 2025 von 17 bis 23 Uhr eine neue Ausgabe der Gourmet-Treffen in den Stadthallen, Place du Marché in Saint-Quentin.

Wir laden Sie ein, Produkte vor Ort zu probieren oder mitzunehmen, und das alles in einem musikalischen Ambiente!

Eintritt frei.

Italiano :

Il Consiglio di quartiere del centro città organizza un altro evento rencontres gourmandes presso le Halles Municipales, Place du Marché a Saint-Quentin, giovedì 27 novembre 2025 dalle 17.00 alle 23.00.

Venite a degustare i prodotti sul posto o a portarli via in un’atmosfera musicale!

Ingresso libero.

Espanol :

El Ayuntamiento de Saint-Quentin organiza un nuevo rencontres gourmandes en las Halles Municipales, Place du Marché de Saint-Quentin, el jueves 27 de noviembre de 2025 de 17:00 a 23:00 horas.

Venga a degustar los productos in situ o lléveselos en un ambiente musical

Entrada gratuita.

L’événement Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-11-03 par OT du Saint-Quentinois