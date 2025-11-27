Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin Saint-Quentin
Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin Saint-Quentin jeudi 27 novembre 2025.
Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin
Saint-Quentin Aisne
Le conseil de quartier du centre-ville organise une nouvelle édition des rencontres gourmandes aux halles municipales, place du marché à Saint-Quentin le jeudi 27 novembre 2025 de 17h à 23h.
Rendez-vous vous est donné pour déguster des produits sur place ou à emporter dans une ambiance musicale !
Entrée libre.
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 95 47 democratie.proximite@saint-quentin.fr
English :
The downtown district council is organizing a new edition of rencontres gourmandes at the halles municipales, place du marché in Saint-Quentin on Thursday, November 27, 2025 from 5pm to 11pm.
Come and taste our products on site or to take away, in a musical atmosphere!
Admission free.
German :
Der Stadtteilrat des Stadtzentrums organisiert am Donnerstag, den 27. November 2025 von 17 bis 23 Uhr eine neue Ausgabe der Gourmet-Treffen in den Stadthallen, Place du Marché in Saint-Quentin.
Wir laden Sie ein, Produkte vor Ort zu probieren oder mitzunehmen, und das alles in einem musikalischen Ambiente!
Eintritt frei.
Italiano :
Il Consiglio di quartiere del centro città organizza un altro evento rencontres gourmandes presso le Halles Municipales, Place du Marché a Saint-Quentin, giovedì 27 novembre 2025 dalle 17.00 alle 23.00.
Venite a degustare i prodotti sul posto o a portarli via in un’atmosfera musicale!
Ingresso libero.
Espanol :
El Ayuntamiento de Saint-Quentin organiza un nuevo rencontres gourmandes en las Halles Municipales, Place du Marché de Saint-Quentin, el jueves 27 de noviembre de 2025 de 17:00 a 23:00 horas.
Venga a degustar los productos in situ o lléveselos en un ambiente musical
Entrada gratuita.
L’événement Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-11-03 par OT du Saint-Quentinois