Rencontres gourmandes Démonstration Macramé L’Artesan Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux

Office de Tourisme Destination Périgueux 9 bis Place du Coderc Périgueux Dordogne

Début : 2025-07-23

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

À l’occasion des Rencontres Gourmandes de l’été, l’Office de Tourisme Destination Périgueux accueille L’Artesan, une boutique partagée par des artisanes locales passionnées !

Chaque mercredi matin, du 23 juillet au 27 août 2025, de 9h30 à 12h00, venez découvrir le monde du macramé avec Maryline et Cécile.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, elles vous dévoileront leurs techniques et leurs astuces pour créer suspensions, bijoux ou objets déco à base de corde et de fil.

Un moment d’échange et de créativité pour petits et grands, au cœur de Périgueux !

Et si vous aimez l’artisanat local, profitez-en pour découvrir leurs créations textiles, crochetées ou tissées, disponibles à la boutique de L’Artesan au 6 rue André Saigne à Périgueux.

Laissez-vous séduire par un savoir-faire authentique et des pièces uniques, 100 % fait main ! .

Office de Tourisme Destination Périgueux 9 bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

