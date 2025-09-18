Rencontres HACNUM – Arts numériques et écoresponsabilité Bâtiment B Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 10:00 – 13:00

Gratuit : non

Nous vivons une époque paradoxale : l’urgence écologique est évidente, les déséquilibres sociaux et politiques s’accroissent, et pourtant… ça bloque. Dans un monde numérique saturé de flux, d’algorithmes et d’injonctions contradictoires, le sentiment d’impuissance gagne du terrain. Comment résister à la résignation et (re)trouver notre capacité à ré-agir collectivement ? Après avoir exploré les paradoxes du numérique durable et la nécessité de ralentir, HACNUM et Scopitone s’associent pour poursuivre les réflexions. « Débloquer » est une journée professionnelle pensée comme un espace de mobilisation, de partage d’outils et d’inspirations pour les artistes, chercheurs·euses et acteur·rices des arts et cultures numériques. À travers des ateliers, tables rondes et temps d’échange, nous interrogeons les blocages qui freinent les changements systémiques — mais surtout, nous explorons les leviers d’action. Comment émotions, récits et pratiques créatives peuvent-ils redessiner notre rapport au numérique et à l’écologie, et nous mettre en mouvement ? Avec : Pierre Cassou-Nogues, philosophe et écrivain Hélène Jalin, psychologue spécialiste des éco-émotions Jean-François Jego, enseignant-chercheur au Arts & Technologies de l’Image de l’Université Paris 8 Nicolas Maigret, artiste membre de Disnovation

Bâtiment B Nantes 44200

