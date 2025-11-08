Rencontres halieutiques bretonnes Caurel
Rencontres halieutiques bretonnes Caurel samedi 8 novembre 2025.
Rencontres halieutiques bretonnes
Beau Rivage Caurel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 15:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Rencontres halieutiques sur le lac de Guerlédan. Bateaux/Kayaks/Float tube .
Beau Rivage Caurel 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 15 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontres halieutiques bretonnes Caurel a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Bretagne Centre