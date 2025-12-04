Rencontres Havre Séries 10ème édition Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre

Rencontres Havre Séries 10ème édition

Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-04

fin : 2025-12-07

2025-12-04

Tous en cuisine !

Voilà dix ans que les Rencontres du Havre consacrées à l’art sériel réunissent des professionnels de l’audiovisuel et du secteur de la vie civile concernés par le thème de l’année pour, ensemble, tenter de comprendre un peu ce monde qui tangue. Après les femmes, les hommes tourmentés, la politique, la justice et la loi, la musique, nos futurs, la sexualité et la mode, cette année, la cuisine.

Cheffes et chefs, journalistes spécialisées, responsables d’enseignement de la cuisine, producteur, scénariste, chercheurs, monteuse, philosophe, nous aideront à réfléchir à comment les séries nous montrent ce huis clos universel traversé de tensions qu’est la cuisine.

Et encore, un concours d’éloquence, Écris ta série , le concert d’Arthur, et une nouveauté l’association parisienne We love your names se délocalise et co-organise une soirée autour des génériques de séries avec nous ! Les élèves en cuisine du Lycée havrais Jules le Cesne s’associeront eux aussi à nos travaux.

Enfin, pour fêter nos dix ans, nous avons invité nos intervenants des années passées à revenir au Havre le samedi 6, munis de leur séquence préférée où l’on mange, on boit, on cuisine. Alors ? Tous en cuisine !

Découvrez ci-dessous le programme complet .

series.havre@gmail.com

English : Rencontres Havre Séries 10ème édition

