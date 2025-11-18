Rencontres Histoire et Patrimoine en Normandie I L’impressionnisme en Normandie et David Hockney

41 Route de Neufchâtel Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 12:15:00

fin : 2025-11-18 13:45:00

Date(s) :

2025-11-18

Dans le cadre des Rencontres Histoire et Patrimoine en Normandie organisées par l’ICP campus de Rouen, assistez à la conférence de Florence Calame-Levert, conservateur d’art moderne et contemporain au Musée des Beaux-Arts de Rouen, le mardi 18 novembre de 12h15 à 13h45. .

41 Route de Neufchâtel Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Rencontres Histoire et Patrimoine en Normandie I L’impressionnisme en Normandie et David Hockney

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontres Histoire et Patrimoine en Normandie I L’impressionnisme en Normandie et David Hockney Rouen a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Rouen tourisme