Rencontres historiques CEC Les Heures Claires Istres

Rencontres historiques Samedi 20 septembre 2025. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

L’association « Les Amis du Vieil Istres » nous donne chaque année rendez-vous avec l’histoire d’Istres et de notre région.

L’occasion pour tous les amateurs d’histoire et de patrimoine, adhérents ou non adhérents de venir découvrir le passé de la ville mais également de faits historiques de la région lors de ce cycle de conférences qui abordent différents domaines. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisduvieilistres@orange.fr

English :

The local association ‘Les Amis du Vieil Istres’ organises a new event each year to discover the history of Istres and our region.

German :

Der Verein « Les Amis du Vieil Istres » gibt uns jedes Jahr ein Rendezvous mit der Geschichte von Istres und unserer Region.

Italiano :

Ogni anno, l’associazione « Les Amis du Vieil Istres » ci dà appuntamento con la storia dell’Istres e della nostra regione.

Espanol :

La asociación Les Amis du Vieil Istres nos emplaza cada año a compartir con ellos la historia de Istres y de nuestra región.

