Rencontres Homme-Nature #9 : IA et solutions innovantes, les outils du futur au service de la nature musée de la chasse et de la nature Paris Mercredi 21 mai, 19h00 Mercredi 21 mai à 19h : rencontre-débat, puis échanges avec la salle.

Auditorium de la Fondation François Sommer / musée de la Chasse et de la Nature / 62 rue des archives, 75003, Paris

Fin de la soirée : 21h30.

Prenez votre ticket pour le futur des sciences naturelles ! Réservation gratuite et obligatoire.

Rencontres Homme-Nature #9 – Réservez votre place mercredi 21 mai 2025, 19h, dans l’auditorium Jacqueline Sommer (Paris, 3ème). Qu’apportent les nouvelles technologies – IA, séquençage génomique, bioacoustique, applications d’usagers – à la connaissance scientifique de la nature et à sa gestion durable ? La Fondation François Sommer organise cette rencontre-débat, en présentiel et distanciel, sur réservation gratuite et obligatoire.

Prenez votre ticket pour le futur des sciences naturelles ! De l’intelligence artificielle (IA) à la bioacoustique en passant par l’analyse d’images et l’analyse de séquences génomiques pour établir le statut de conservation d’une espèce, venez assister à un débat passionnant entre chercheurs, spécialistes et professionnels autour d’outils numériques qui aident – déjà – à la gestion de la biodiversité et de la faune sauvage :

– Guillaume Achaz, professeur à l’université de Paris Cité et responsable d’une équipe de recherche au Collège de France.

– Simon Chamaillé-Jammes, directeur de recherche au CNRS, laboratoire centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE), basé à Montpellier.

– Nicolas Mathevon, professeur à l’université de Saint-Etienne, membre senior de l’Institut universitaire de France et directeur d’étude à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes – PSL.

– Pascal Lapébie, directeur scientifique de la Fédération Nationale des Chasseurs.

Une rencontre-débat animée par Camille Wong, journaliste au service Tech du quotidien Les Echos, notamment spécialiste de la greentech.

https://fondationfrancoissommer.org/ia-et-solutions-innovantes-les-outils-du-futur-au-service-de-la-nature/

musée de la chasse et de la nature 62 rue des archives 75003 Quartier des Archives Paris 75003 Paris