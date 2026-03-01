Rencontres Initiation à la Généalogie Saint-Doulchard
Rencontres Initiation à la Généalogie Saint-Doulchard samedi 28 mars 2026.
Rencontres Initiation à la Généalogie
Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 15:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Initiez-vous à la généalogie et partez à la découverte de vos origines lors d’un atelier à la médiathèque de Saint-Doulchard.
La médiathèque de Saint-Doulchard propose une initiation à la généalogie à destination du public adulte. Cet atelier permet de découvrir les bases de la recherche généalogique et de mieux comprendre comment retracer l’histoire de sa famille. À travers des conseils pratiques et des échanges, les participants seront accompagnés dans leurs premières démarches pour explorer leurs origines. Accessible à tous, ce rendez-vous offre un moment d’apprentissage convivial et enrichissant, idéal pour débuter dans cette discipline passionnante. Entrée libre. .
Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65
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English :
Learn about genealogy and discover your origins during a workshop at the Saint-Doulchard media library.
L’événement Rencontres Initiation à la Généalogie Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-03-23 par OT BOURGES
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