Rencontres Initiation à la Généalogie

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 15:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Initiez-vous à la généalogie et partez à la découverte de vos origines lors d’un atelier à la médiathèque de Saint-Doulchard.

La médiathèque de Saint-Doulchard propose une initiation à la généalogie à destination du public adulte. Cet atelier permet de découvrir les bases de la recherche généalogique et de mieux comprendre comment retracer l’histoire de sa famille. À travers des conseils pratiques et des échanges, les participants seront accompagnés dans leurs premières démarches pour explorer leurs origines. Accessible à tous, ce rendez-vous offre un moment d’apprentissage convivial et enrichissant, idéal pour débuter dans cette discipline passionnante. Entrée libre. .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65

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English :

Learn about genealogy and discover your origins during a workshop at the Saint-Doulchard media library.

L’événement Rencontres Initiation à la Généalogie Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-03-23 par OT BOURGES