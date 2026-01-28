Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris
Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris samedi 7 février 2026.
Jeunes (à partir de 16 ans) et seniors (50+) se retrouvent pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission !
Au programme : découverte d’un style de danse différent à chaque session, expression de soi, échanges et belles rencontres — le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Ce mois-ci : Danse orientale avec Lala Moon !
À propos de Lala Moon
Artiste hybride entre danses d’Afrique du Nord et culture underground, Lala Moon se spécialise depuis 2016 en Voguing et Waacking. Sa danse reflète son identité métissée et son goût pour la fusion des styles.
Autodidacte en danse orientale grâce au cinéma égyptien, elle obtient ensuite une certification de professeur à NYC (Fusion Bellyqueen) et poursuit sa formation auprès de danseurs égyptiens à Paris et au Caire.
Lauréate de compétitions internationales en Fusion orientale, elle chorégraphie notamment pour Johan Papaconstantino et enseigne à la Maison de la Conversation (oriental, waacking, heels), créant des ponts entre les cultures.
Elle a également créé les événements artistiques et culturels MEwaN’ight (2024), toujours avec la même ambition : rassembler et connecter.
Dates
7 et 21 février 2026
Horaires
14h30 – 16h
Tarif
Gratuit
Intervenant·e·s
Format maison de la Conversation
Avec Lala Moon
Comment venir ?
maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Danse intergénérationnelle gratuite (16+/50+) : Oriental avec Lala Moon !
Le samedi 21 février 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 07 février 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T15:30:00+01:00
fin : 2026-02-21T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T14:30:00+02:00_2026-02-07T16:00:00+02:00;2026-02-21T14:30:00+02:00_2026-02-21T16:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/rencontres-intergenerationnelles-autour-de-la-danse-tickets-1981420432853?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire