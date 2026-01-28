Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris

Jeunes (à partir de 16 ans) et seniors (50+) se retrouvent pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission !

Au programme : découverte d’un style de danse différent à chaque session, expression de soi, échanges et belles rencontres — le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Ce mois-ci : Danse orientale avec Lala Moon !

À propos de Lala Moon

Artiste hybride entre danses d’Afrique du Nord et culture underground, Lala Moon se spécialise depuis 2016 en Voguing et Waacking. Sa danse reflète son identité métissée et son goût pour la fusion des styles.

Autodidacte en danse orientale grâce au cinéma égyptien, elle obtient ensuite une certification de professeur à NYC (Fusion Bellyqueen) et poursuit sa formation auprès de danseurs égyptiens à Paris et au Caire.

Lauréate de compétitions internationales en Fusion orientale, elle chorégraphie notamment pour Johan Papaconstantino et enseigne à la Maison de la Conversation (oriental, waacking, heels), créant des ponts entre les cultures.

Elle a également créé les événements artistiques et culturels MEwaN’ight (2024), toujours avec la même ambition : rassembler et connecter.

Dates

7 et 21 février 2026

Horaires

14h30 – 16h

Tarif

Gratuit

Comment venir ?

maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

