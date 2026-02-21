Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris

Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris samedi 7 mars 2026.

Jeunes (à partir de 16 ans) et seniors (50+) se retrouvent pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission !

Au programme : découverte d’un style de danse différent à chaque session, expression de soi, échanges et belles rencontres — le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Ce mois ici : découvrez la salsa « suelta » avec Gwladys du La La Danse Studio, salsa cubaine en solo : variation de pas de base, jeux de pieds, jeux rythmiques et du styling.

Dates

7 et 21 mars 2026

Horaires

14h30 – 16h

Tarif

Gratuit

Intervenant·e·s

Format maison de la Conversation

Avec Gwladys du La La Danse Studio.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/rencontres-intergenerationnelles-autour-de-la-danse-tickets-1983615305777?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


