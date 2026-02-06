Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris

Jeunes (à partir de 16 ans) et seniors (50+) se retrouvent pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission !

Au programme : découverte d’un style de danse différent à chaque session, expression de soi, échanges et belles rencontres — le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Ce mois-ci : Voguing avec Raeesha Lavande !

À propos de Raeesha Lavande

Artiste Drag, originaire des Antilles Guadeloupe/Martinique.

Raeesha est une artiste et danseuse, travaillant avec le collectif “La Creole” depuis bientôt 6 ans dans un cadre de performance pluriel.

Dans la communauté ballroom depuis 10 ans, elle exerce la catégorie « Vogue Fem » ainsi que plein d’autres disciplines à son arc.

Dates

7 et 21 mars 2026

Horaires

14h30 – 16h

Tarif

Gratuit

Intervenant·e·s

Format maison de la Conversation

Avec Raeesha Lavande

Danse intergénérationnelle gratuite (16+/50+) : Voguing avec Raeesha Lavande !

Le samedi 21 mars 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 07 mars 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-21T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T14:30:00+02:00_2026-03-07T16:00:00+02:00;2026-03-21T14:30:00+02:00_2026-03-21T16:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/rencontres-intergenerationnelles-autour-de-la-danse-tickets-1982425336547?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

