Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris

Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris

Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris samedi 4 avril 2026.

Jeunes (à partir de 16 ans) et seniors (50+) se retrouvent pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission !

Au programme : découverte d’un style de danse différent à chaque session, expression de soi, échanges et belles rencontres — le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Ce mois ici : découvrez le hip-hop avec Djamila.

Djamila est une danseuse et photographe basée à Paris, où elle a grandi dans le 19ᵉ, un territoire qui a nourri très tôt son lien à la culture hip-hop. Longtemps pratiquante de basket, elle développe une sensibilité forte au mouvement, au collectif et à l’engagement.

En 2019, elle débute le hip-hop freestyle aux côtés de Spider, avant de se lancer dans les battles à partir de 2022.

En parallèle de sa pratique de danseuse, Djamila est photographe et documente les cultures qui l’entourent. À travers l’image comme à travers le mouvement, elle s’attache à valoriser les personnes et à préserver la mémoire vivante de ces cultures.

Elle continue aujourd’hui d’évoluer avec celles et ceux avec qui elle a commencé, au sein de sa famille artistique, sa FAM : 4AM Vision. Djamila défend une pratique accessible et inclusive, où l’authenticité prime, dans le respect des fondations et des valeurs de la culture hip-hop, et où la transmission et le lien humain occupent une place centrale.

Dates

4 et 18 avril 2026

Horaires

14h30 – 16h

Tarif

Gratuit

Intervenant·e·s

Format maison de la Conversation

Avec Gwladys du La La Danse Studio.

Danse intergénérationnelle gratuite (16+/50+) : Hip-hop avec Djamila !
Le samedi 04 avril 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 18 avril 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T14:30:00+02:00_2026-04-04T16:00:00+02:00;2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/rencontres-intergenerationnelles-autour-de-la-danse-tickets-1985733058031?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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