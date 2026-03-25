Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris
Rencontres Intergénérationnelles autour de la Danse Maison de la Conversation Paris samedi 4 avril 2026.
Jeunes (à partir de 16 ans) et seniors (50+) se retrouvent pour un atelier où la danse devient un terrain de jeu, de partage et de transmission !
Au programme : découverte d’un style de danse différent à chaque session, expression de soi, échanges et belles rencontres — le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Ce mois ici : découvrez le hip-hop avec Djamila.
Djamila est une danseuse et photographe basée à Paris, où elle a grandi dans le 19ᵉ, un territoire qui a nourri très tôt son lien à la culture hip-hop. Longtemps pratiquante de basket, elle développe une sensibilité forte au mouvement, au collectif et à l’engagement.
En 2019, elle débute le hip-hop freestyle aux côtés de Spider, avant de se lancer dans les battles à partir de 2022.
En parallèle de sa pratique de danseuse, Djamila est photographe et documente les cultures qui l’entourent. À travers l’image comme à travers le mouvement, elle s’attache à valoriser les personnes et à préserver la mémoire vivante de ces cultures.
Elle continue aujourd’hui d’évoluer avec celles et ceux avec qui elle a commencé, au sein de sa famille artistique, sa FAM : 4AM Vision. Djamila défend une pratique accessible et inclusive, où l’authenticité prime, dans le respect des fondations et des valeurs de la culture hip-hop, et où la transmission et le lien humain occupent une place centrale.
Dates
4 et 18 avril 2026
Horaires
14h30 – 16h
Tarif
Gratuit
Intervenant·e·s
Format maison de la Conversation
Avec Gwladys du La La Danse Studio.
Danse intergénérationnelle gratuite (16+/50+) : Hip-hop avec Djamila !
Le samedi 04 avril 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 18 avril 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T14:30:00+02:00_2026-04-04T16:00:00+02:00;2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/rencontres-intergenerationnelles-autour-de-la-danse-tickets-1985733058031?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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