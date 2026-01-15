Rencontres intergénérationnelles Saint-Aubin-sur-Mer

Rencontres intergénérationnelles

130 Avenue du Général Koenig Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Début : 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-03-04

2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03

Temps de partage entre enfants et seniors de Saint-Aubin autour d’ateliers, de discussions et de gourmandises.

À partir de janvier 2026, le centre de loisirs met en place un nouveau rendez-vous porteur de sens avec les rencontres intergénérationnelles.

Ces rencontres auront lieu chaque premier mercredi du mois, à partir de 10 heures, à l’amphithéâtre de l’école Jean-Baptiste Couture.

Ces rencontres consistent à proposer des temps de partage entre les enfants du centre de loisirs et les seniors de la commune de Saint-Aubin, autour d’ateliers variés, de discussions et de moments gourmands.

L’objectif de ce dispositif est de créer du lien intergénérationnel, de favoriser la transmission des savoirs et de permettre à chacun de trouver sa place lors d’un moment bienveillant. Les thématiques abordées pourront être multiples, en fonction des envies et des compétences de chacun.

Les retraités qui le souhaitent sont invités à partager leur savoir faire ou à proposer l’animation d’un atelier lors d’une rencontre. La participation est gratuite, réservée aux retraités, et peut être ponctuelle ou régulière, selon les disponibilités de chacun.

N’hésitez pas à venir faire part de vos talents cachés !

Les inscriptions sont ouvertes auprès du service périscolaire par téléphone au 06 38 36 73 60 ou par mail à periscolaire@saintaubinsurmer.fr

Les horaires pourront évoluer en fonction des projets proposés. .

English : Rencontres intergénérationnelles

A time for children and senior citizens of Saint-Aubin to get together for workshops, discussions and treats.

