Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 2026 Berck
Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 2026
Esplanade Pamrentier Berck Pas-de-Calais
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-26
Save the date ! La 39ème édition des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants se déroulera du 18 au 26 avril 2026
Plus d’infos sur cerf-volant-berck.com .
Esplanade Pamrentier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
