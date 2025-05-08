Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 2026 Berck

samedi 18 avril 2026.

Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 2026

Esplanade Pamrentier Berck Pas-de-Calais

Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-26

2026-04-18

Save the date ! La 39ème édition des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants se déroulera du 18 au 26 avril 2026
Plus d’infos sur cerf-volant-berck.com   .

Esplanade Pamrentier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14  belco@berck-sur-mer.com

