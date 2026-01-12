Rencontres internationales de handball du territoire chatelleraudais Salle Omnisports Châtellerault

Rencontres internationales de handball du territoire chatelleraudais

Salle Omnisports Route de Nonnes Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18

.

Salle Omnisports Route de Nonnes Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres internationales de handball du territoire chatelleraudais

L’événement Rencontres internationales de handball du territoire chatelleraudais Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne