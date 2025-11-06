Rencontres Internationales de la Bande Dessinée Censures et libertés de création en bande dessinée Vaisseau Moebius Angoulême

Rencontres Internationales de la Bande Dessinée Censures et libertés de création en bande dessinée

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2025-11-06 08:30:00

fin : 2025-11-06 18:00:00

2025-11-06

Les Rencontres internationales de la bande dessinée est un rendez-vous incontournable pour les professionnels, chercheurs, artistes mais aussi passionnés du 9e art. Elles proposent des échanges, des conférences et des débats autour de thématiques ciblées.

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

English :

The Rencontres internationales de la bande dessinée is a not-to-be-missed event for professionals, researchers, artists and enthusiasts of the 9th art. They offer exchanges, conferences and debates on specific themes.

German :

Die Rencontres internationales de la bande dessinée sind ein unumgängliches Treffen für Fachleute, Forscher, Künstler, aber auch für Liebhaber der neunten Kunst. Sie bieten Austausch, Vorträge und Debatten zu bestimmten Themen.

Italiano :

I Rencontres internationales de la bande dessinée sono un appuntamento imperdibile per professionisti, ricercatori, artisti e appassionati della Nona arte. L’evento prevede discussioni, conferenze e dibattiti su temi specifici.

Espanol :

Los Rencontres internationales de la bande dessinée son una cita ineludible para profesionales, investigadores, artistas y aficionados al noveno arte. El evento ofrece discusiones, conferencias y debates sobre temas específicos.

