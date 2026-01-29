Rencontres internationales de l’Autisme 2026 Quai Amiral Infernet Nice

Rencontres internationales de l’Autisme 2026

Quai Amiral Infernet Centre des Congrès Océanice Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03

Les Rencontres internationales de l’autisme et troubles du neurodeveloppement (RIAU) s’organisent pour se tenir en partenariat avec la ville de Nice et les associations

.

Quai Amiral Infernet Centre des Congrès Océanice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The International Conference on Autism

The International Conference on Autism and Neurodevelopmental Disorders (RIAU) is being organised in partnership with the city of Nice and various associations.

L’événement Rencontres internationales de l’Autisme 2026 Nice a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur