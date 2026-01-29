Rencontres internationales de l’Autisme 2026 Quai Amiral Infernet Nice
Quai Amiral Infernet Centre des Congrès Océanice Nice Alpes-Maritimes
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-04
2026-04-03
Les Rencontres internationales de l’autisme et troubles du neurodeveloppement (RIAU) s’organisent pour se tenir en partenariat avec la ville de Nice et les associations
Quai Amiral Infernet Centre des Congrès Océanice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : The International Conference on Autism
The International Conference on Autism and Neurodevelopmental Disorders (RIAU) is being organised in partnership with the city of Nice and various associations.
