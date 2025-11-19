Rencontres Internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques Halle 6 Ouest Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 09:00 – 19:30

Gratuit : oui sur inscription Ces Rencontres sont gratuites et accessibles à toutes et à tous, sans aucune condition. Toutefois, elles représentent un coût. Vous pouvez soutenir les actions de la Chaire UNESCO et la pérennité des Rencontres en faisant un don à la fondation. Même les plus petites contributions comptent ! Inscription : rinpp2025.sciencesconf.org Tout public

Nantes Université et la Chaire Unesco, Pratiques de la philosophie avec les enfants et adolescents vous invitent aux Rencontres Internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques les 19 et 20 novembre 2025 à la Halle 6 Ouest à Nantes, sur le thème : « S’engager ». Invités : Philippe Meirieu, Camille Froidevaux-Metterie, Guillaume Durand Retrouvez le programme détaillé sur rinpp2025.sciencesconf.org

Halle 6 Ouest Île de Nantes Nantes 44200

https://rinpp2025.sciencesconf.org/