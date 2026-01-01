Rencontres jardins au Shakirail Shakiraïl Paris

Depuis 2025, le Shakirail a intégré le dispositif Jardins Relais de la Ville de Paris. Dans ce contexte,

nous sommes heureux de vous convier le jeudi 22 janvier à 18h à un temps d’échanges, d’informations et de rencontres.



Au programme :

18h : présentation du dispositif jardins-relais, de notre programme d’ateliers et des ressources que nous mettons à disposition au territoire

19h : visite nocturne de nos jardins (se munir de chaussures adaptées et d’une lampe-torche ou d’une frontale)

19h30 : buffet apéritif et échanges

Au plaisir de vous rencontrer !

Le Shakirail est un lieu artistique, culturel et solidaire situé dans le 18ème arrondissement et géré par le collectif Curry Vavart depuis 2011. Disposant d’ateliers partagés et d’espaces végétalisés, le Shakirail développe un programme d’activités mêlant sujets écologiques et artistiques à destination des associations et des habitants du quartier.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit

Merci de nous confirmer votre venue par retour de mail au jardins.shakirail@curry-vavart.com

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-22T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T18:00:00+02:00_2026-01-22T22:00:00+02:00

Shakiraïl 72 Rue Riquet 75018 Paris

+33621330474



Afficher la carte du lieu Shakiraïl et trouvez le meilleur itinéraire

