Rencontres Je suis le changement – Salle Belle Étoile Rohan, 17 mai 2025 14:00, Rohan.

Morbihan

Rencontres Je suis le changement Salle Belle Étoile 16 rue de la Belle Étoile Rohan Morbihan

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

Oser s’écouter, essayer et persévérer pour voir aboutir ses rêves.

Vous aurez l’occasion de papoter avec nos 4 invités qui incarnent le changement et qui ont à cœur de vous montrer que c’est à la portée de tous.

L’intention est de faire circuler le micro pour que vous puissiez poser des questions très concrètes et partager pourquoi pas ce que vous avez osé réaliser en écoutant l’élan du cœur. .

Salle Belle Étoile 16 rue de la Belle Étoile

Rohan 56580 Morbihan Bretagne +33 6 63 23 90 51

