Rencontres Jean Rameau – Cauneille, 13 juin 2025 19:30, Cauneille.

Landes

Rencontres Jean Rameau Lieu-dit Pourtaou Cauneille Landes

Début : 2025-06-13 19:30:00

Venez profiter du week-end « Rencontres Jean Rameau »! Au programme, le vendredi:

– à 19h Accueil sous les platanes et visite des expositions.

– à 20h30 Lecture de « Songe d’un poème » par Claude Fèvre.

-à 21h chant et accordéon avec Clara Sanchez et Louise O’sman.

-à 22h30 musique brésilienne avec le duo Lirah. .

Lieu-dit Pourtaou

Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 20 50 28 latelierdumot@posteo.net

English :

Come and enjoy the « Rencontres Jean Rameau » weekend! On the program: exhibition visits, readings and music.

German :

Genießen Sie das Wochenende der « Rencontres Jean Rameau »! Auf dem Programm stehen Ausstellungsbesuche, Lesungen und Musik.

Italiano :

Venite a godervi il fine settimana dei « Rencontres Jean Rameau »! Il programma prevede visite a mostre, letture e musica.

Espanol : Rencontres Jean Rameau

Venga a disfrutar del fin de semana de los « Encuentros Jean Rameau » El programa incluye visitas a exposiciones, lecturas y música.

