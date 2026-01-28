Rencontres Jeune Public – Cinéma Le Beaulieu Cinéma Le Beaulieu Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 –

Gratuit : non Films 4 € / 4,50 € – Animations gratuites Enfants : 4 € ? Adultes : 4,50€ Billetterie en ligne : www.cinemalebeaulieu.com Inscription aux ateliers d’1 heure environ (gratuit) : sur place uniquement, 30 minutes avant le film Jeune Public

Un festival de cinéma pour les enfants du 18 au 27 février 2026 Chaque année pendant les vacances d’hiver, le Cinéma Le Beaulieu donne rendez-vous aux jeunes spectateurs. Au programme :- Une sélection de films à découvrir dès 2 ans : courts et longs métrages, films d’animation, films du patrimoine, avant-premières…- Des animations gratuites autour des films : ateliers d’initiation au cinéma d’animation, ateliers d’arts plastiques, lectures de contes…- Un espace décoré et aménagé spécialement pour les enfants : coin lecture, espace jeux, espace dessin… Téléchargez le programme sur cinemalebeaulieu.com

Cinéma Le Beaulieu Bourg et Croix-Jeannette Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com https://www.cinemalebeaulieu.com/



Afficher la carte du lieu Cinéma Le Beaulieu et trouvez le meilleur itinéraire

