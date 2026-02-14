Rencontres Jeune Public – Cinéma Le Beaulieu, Cinéma Le Beaulieu, Bouguenais

Rencontres Jeune Public – Cinéma Le Beaulieu 18 – 27 février Cinéma Le Beaulieu Loire-Atlantique

Films 4 € / 4,50 € – Animations gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T14:30:00+01:00 – 2026-02-27T15:30:00+01:00

Un festival de cinéma pour les enfants du 18 au 27 février 2026

Chaque année pendant les vacances d’hiver, le Cinéma Le Beaulieu donne rendez-vous aux jeunes spectateurs.

Au programme :

– Une sélection de films à découvrir dès 2 ans : courts et longs métrages, films d’animation, films du patrimoine, avant-premières…

– Des animations gratuites autour des films : ateliers d’initiation au cinéma d’animation, ateliers d’arts plastiques, lectures de contes…

– Un espace décoré et aménagé spécialement pour les enfants : coin lecture, espace jeux, espace dessin…

Téléchargez le programme sur cinemalebeaulieu.com

Cinéma Le Beaulieu 26 Rue de Beaulieu, Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalebeaulieu.com/ »}] [{« link »: « https://www.cinemalebeaulieu.com/images/Rencontres%20Jeune%20Public/RencontresJP2026-depliantV1.pdf »}]

Un festival de cinéma pour les enfants