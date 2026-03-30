RENCONTRE(S) Jeunes crayons et vieux pinceaux Médiathèque Albert Camus Marmande
RENCONTRE(S) Jeunes crayons et vieux pinceaux Médiathèque Albert Camus Marmande mercredi 1 avril 2026.
RENCONTRE(S) Jeunes crayons et vieux pinceaux
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-01
La médiathèque Albert Camus accueille, du 1er au 14 avril 2026, l’exposition “Rencontre(s) jeunes crayons et vieux pinceaux”
La médiathèque Albert Camus accueille, du 1er au 14 avril 2026, l’exposition “Rencontre(s) jeunes crayons et vieux pinceaux”, une invitation à découvrir le dialogue artistique entre différentes générations de créateurs.
À cette occasion, deux ateliers ouverts à tous sont proposés
Atelier dessin le 3 avril, de 14h à 16h
Atelier peinture le 11 avril, de 10h30 à 12h
Ces animations sont accessibles gratuitement, sans condition d’âge.
L’événement est animé par l’association Marmande au fil des arts, avec la participation de Ginès Maldonado et Marion Silva. .
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 marmandeaufildesarts@gmail.com
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English : RENCONTRE(S) Jeunes crayons et vieux pinceaux
From April 1 to 14, 2026, the Albert Camus multimedia library is hosting the exhibition Rencontre(s) jeunes crayons et vieux pinceaux?
L’événement RENCONTRE(S) Jeunes crayons et vieux pinceaux Marmande a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Garonne
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