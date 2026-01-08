Rencontres Jeux de société Les Retrouvailles Saint-Léonard-de-Noblat

Rencontres Jeux de société

Les Retrouvailles 9 Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22

Envie de découvrir de nouveaux jeux, de partager un moment convivial ou de passer une soirée fun entre amis et en famille ? L’association Joueurs de Noblat vous invite à ses soirées jeux ! ??

Au programme jeux de société modernes, classiques, et pour tous les goûts !

Pour qui débutants, passionnés et expert!

Venez avec votre bonne humeur, seul ou accompagné, et laissez-vous embarquer dans l’univers du jeu. .

Les Retrouvailles 9 Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 06 49 37 joueursdenoblat@gmail.com

