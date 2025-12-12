Rencontres judiciaires | Marc Trévidic Tribunal judiciaire Bergerac

Rencontres judiciaires | Marc Trévidic

Tribunal judiciaire 6 bis Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Dans le cadre de ses rencontres judiciaires, le tribunal judiciaire de Bergerac va recevoir Marc Trévidic ; ce sera l’occasion d’échanger sur son livre Justice présumée coupable.

Marc Trévidic propose une réflexion profonde sur une institution aujourd’hui au centre des polémique, et sur l’aventure que représente pour tout magistrat la complexité de l’âme humaine. .

Tribunal judiciaire 6 bis Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine letemoindupalais@gmail.com

English :

L’événement Rencontres judiciaires | Marc Trévidic Bergerac a été mis à jour le 2025-12-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides