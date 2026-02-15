Rencontres Lisons ensemble arpentage citoyen Le Moment Librairie Salies-de-Béarn

Rencontres Lisons ensemble arpentage citoyen

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Dans le cadre des rencontres Lisons ensemble : le Moment Librairie vous propose de lire collectivement des essais qui parlent de nous et du monde, qui nous entourent, le tout en à peine deux heures. Arpentons ensemble des œuvres d’actualité ou de référence pouvant aller de la sociologie à l’économie en passant par la philosophie.

Pour cette nouvelle expérience, le Moment vous propose de traverser ensemble les Premières secousses .

Cette séquence sera précédée d’un Ciné-Lecture le 20 février 2026 à 18h au Cinéma Le Saleys autour du film Soulèvements de Thomas Lacoste.

Attention 12 places uniquement. Pensez à réserver ! .

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres Lisons ensemble arpentage citoyen

L’événement Rencontres Lisons ensemble arpentage citoyen Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Béarn des Gaves