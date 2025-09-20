Rencontres littéraires à la librairie L’Arabesque – CENTQUATRE-PARIS Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Rencontres littéraires à la librairie L’Arabesque – CENTQUATRE-PARIS Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris samedi 20 septembre 2025.

Au programme :

Samedi 20 septembre à 17h30

Rencontre avec Camille Masclet autour de son ouvrage Le féminisme en héritage

Animé par l’historienne Bibia Pavard

Le féminisme change-t-il la vie ? Ressurgie dans le sillage du mouvement #MeToo, cette question se pose à chaque grande vague de mobilisation féministe. À partir d’une enquête sociologique inédite, Le féminisme en héritage examine l’empreinte laissée par la politisation du privé sur la vie de ces féministes ordinaires et sur celle de leurs enfants.

Jeudi 9 octobre à 18h30

Rencontre avec Wonwoo Kim autour de son ouvrage Hiver Chute Vie

Les auteurs des éditions du Bunker se réunissent autour de Wonwoo Kim à l’occasion de la sortie de Hiver Chute Vie et se prêtent au jeu de la contrainte centrale de son recueil : un mot de départ, un mot d’arrivée, poésie entre les deux. Chaque auteur aura offert en amont de la rencontre un mot à un autre auteur, pour faire chaîne de poèmes ainsi cousus, composés spécialement et dévoilés lors de la rencontre.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

En accès libre.

Public adultes.

