Rencontres littéraires Cahors
Rencontres littéraires Cahors vendredi 20 février 2026.
Rencontres littéraires
185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date :
Début : 2026-02-20 18:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20 2026-03-07
Venez rencontrer Sophie Loubière le 20 février à 18h00 et David Dufresne le 7 mars à 16h00
Venez rencontrer Sophie Loubière le 20 février à 18h00 et David Dufresne le 7 mars à 16h00.
185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
English :
Meet Sophie Loubière on February 20 at 6:00 p.m. and David Dufresne on March 7 at 4:00 p.m
L’événement Rencontres littéraires Cahors a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Cahors Vallée du Lot