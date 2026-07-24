Informations pratiques

Charmes-en-l’Angle

Rencontres littéraires

Château de Charmes-en-L’Angle Charmes-en-l’Angle Haute-Marne

Tarif : -3 – -3 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Tout public

Cet été, dans le cadre des événements culturels, Charmes vous propose, dans son orangerie, la rencontre avec l’écrivaine Sarah Oling. Sarah Oling est non seulement écrivaine, mais encore comédienne, conférencière et journaliste. Dans ses écrits, les multiples facettes de l’auteur tissent un lien entre ses multiples activités pour atteindre les cœurs et les esprits. Je n’en dévoile pas plus, je laisse le soin à la conférencière de vous emmener de sa belle voix profonde jusqu’aux lisières de l’inexplicable. Lors du cocktail offert gracieusement après le débat, Sarah Oling se fera un plaisir de dédicacer ses ouvrages. .

Château de Charmes-en-L’Angle Charmes-en-l’Angle 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 65 43 24 cymdub@hotmail.fr

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English :

L’événement Rencontres littéraires Charmes-en-l’Angle a été mis à jour le 2026-07-24 par Antenne de Joinville