Rencontres littéraires / Club de lecture / Ateliers / Spectacles Pôle Culturel de Kourou Kourou

Rencontres littéraires / Club de lecture / Ateliers / Spectacles Pôle Culturel de Kourou Kourou samedi 4 octobre 2025.

Rencontres littéraires / Club de lecture / Ateliers / Spectacles Samedi 4 octobre, 09h00 Pôle Culturel de Kourou Guyane

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T23:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T23:00

La ville de Kourou et la CCDS proposent :

– Des rencontres littéraires (P-A STEPHENSON / Patricia CHAUVIRÉ / Moïra SYL / Maïra RICHARDS / Madaléna COULON)

– Des animations et ateliers (kamishibai, conte, livre animé…)

– Des spectacles pour enfants

– Des initiations & prestations artisitiques

– Un club de lecture « Ladies Book »

Pôle Culturel de Kourou 66 Avenue de France, Kourou 97310 Kourou 97310 Guyane Guyane 0594 22 32 90

La ville de Kourou et la CCDS proposent :

Ministère de la Culture – Déclinaison Dac Kourou