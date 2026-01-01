Rencontres littéraires le bar à livre Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Début : Mardi 2026-01-12 15:30:00
fin : 2026-06-03 17:30:00
2026-01-12
Un moment de partage où chaque livre choisi devient la couleur centrale d’échanges enjoués. Un mardi par mois.
Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
English : Rencontres littéraires le bar à livre
A moment of sharing where each chosen book becomes the central color of joyful exchanges. One Tuesday a month.
