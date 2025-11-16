Rencontres littéraires Nordic Noir | Les Boréales Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Au programme de cette journée de rencontres, deux figures majeures du polar nordique Katrine Engberg et Camilla Grebe.

15 h 30 Au coeur de la société

Lors de cette rencontre animée par Sophie Peugnez, deux figures majeures du polar nordique sont à l’honneur. Katrine Engberg, révélée par L’Enfant étoile, revient avec Classée sans suite (Fleuve éditions, 2025), où Liv Jensen doit rouvrir une enquête dans le Jutland, confrontant passé et démons personnels. Karin Smirnoff, auteure suédoise confirmée et nouvelle plume de Millénium, propose La Fille dans les griffes du lynx Millénium 8 (Actes Sud, 2025), un thriller haletant mêlant disparition, intrigue criminelle et affrontement contre des prédateurs de l’exploitation minière dans le nord de la Suède. Deux récits puissants qui explorent la noirceur sociale et la résilience de leurs héroïnes.

17 h 00 La psychologie est-elle une arme ?

Animée par Sophie Peugnez, cette rencontre met en lumière deux auteures suédoises de renom explorant les profondeurs de l’âme humaine et le suspense psychologique. Camilla Grebe, déjà récompensée par le Glass Key et d’autres prix prestigieux, présente Les Ténèbres de Mörkret (Calmann-Lévy, 2025), où Myra et l’inspectrice Pirjo se retrouvent mêlées à des disparitions énigmatiques qui réveillent leurs propres démons dans une course contre la montre haletante. Johana Gustawsson, française installée en Suède, propose Les Morsures du silence (Calmann-Lévy, 2025), un thriller où un meurtre sur une île face à Stockholm ravive un crime ancien, interrogeant culpabilité, vengeance et secrets enfouis. Deux univers où la psychologie devient instrument de tension et de révélations.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dédicaces à la suite de chaque séance. .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie festivallesboreales@normandielivre.fr

English : Rencontres littéraires Nordic Noir | Les Boréales

On the program for this day of meetings are two major figures in Nordic crime fiction: Katrine Engberg and Camilla Grebe.

German : Rencontres littéraires Nordic Noir | Les Boréales

Auf dem Programm dieses eintägigen Treffens stehen zwei wichtige Figuren des nordischen Kriminalromans: Katrine Engberg und Camilla Grebe.

Italiano :

Il programma di questa giornata di incontri prevede la presenza di due figure di spicco della crime fiction nordica: Katrine Engberg e Camilla Grebe.

Espanol :

En el programa de esta jornada de encuentros figuran dos grandes figuras de la novela negra nórdica: Katrine Engberg y Camilla Grebe.

