Rencontres Locales de l’Habitat Participatif Nantes Métropole – Centre des Expositions Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 09:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit, inscription conseillée au lien suivant : https://ypl.me/N3p ou par mail à contact@adil44.fr

Pour la 3ème année consécutive en novembre, nous vous donnons rendez-vous aux Rencontres Locales de l’Habitat Participatif. Cette journée ouverte à toutes et tous est une occasion unique sur le territoire de découvrir l’habitat participatif, rejoindre un projet en cours grâce à une bourse aux projets et réfléchir, échanger collectivement autour de tables rondes et de débats. Une journée riche à vivre et à partager ! Rendez-vous le samedi 22 novembre de 9h à 16hNantes Métropole – Centre des Expositions, Accès 2 Rue de Valmy à Nantes (En face de la Cité des Congrès)Consulter le programme détaillé de la journéeGratuit, sur inscription : https://ypl.me/N3p

Nantes Métropole – Centre des Expositions Nantes 44000

