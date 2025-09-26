Rencontres Mai(s) Pourquoi ? Nogent-le-Rotrou

Rencontres Mai(s) Pourquoi ? Nogent-le-Rotrou vendredi 26 septembre 2025.

Rencontres Mai(s) Pourquoi ?

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Au café le Circonflexe à Nogent-le-Rotrou, rencontres Mai(s) Pourquoi Les Baby-Boomers. Quels monde laissent-ils à leurs enfants ?

Vendredi 26 septembre à 18h30.

Restauration sur place 15€ (boisson non comprise).

Réservation au 06 81 49 02 71. .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

At the Circonflexe café in Nogent-le-Rotrou, Mai(s) Pourquoi meetings: Baby-Boomers. What kind of world are they leaving their children?

Friday, September 26 at 6:30pm.

German :

Im Café le Circonflexe in Nogent-le-Rotrou, Treffen Mai(s) Warum: Die Baby-Boomer. Welche Welt hinterlassen sie ihren Kindern?

Freitag, 26. September um 18.30 Uhr.

Italiano :

Al caffè Circonflexe di Nogent-le-Rotrou, incontri Mai(s) Pourquoi: Baby Boomers. Che mondo lasciano ai loro figli?

Venerdì 26 settembre alle 18.30.

Espanol :

En el café Circonflexe de Nogent-le-Rotrou, Mai(s) Pourquoi meetings: Baby Boomers. ¿Qué mundo dejan a sus hijos?

Viernes 26 de septiembre a las 18.30 h.

