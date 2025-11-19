Rencontres Matériaux Société : Mobilité durable CNAM Conservatoire national des arts et métiers Paris

Rencontres Matériaux Société : Mobilité durable Mercredi 19 novembre, 09h00 CNAM Conservatoire national des arts et métiers Paris

Début : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T18:00:00+01:00

Transports: aéronautique, automobile, mobilités douces… les matériaux jouent un rôle essentiel dans les évolution vers des mobilités plus durables.

Des présentations orales par nos plus grands experts, des invités étrangers prestigieux et des tables rondes avec la présence des grands acteurs industriels ainsi que des start-up !

Une introduction sur les enjeux, les challenges et les évolutions des mobilités et leurs impacts sur les matériaux. Les besoins en innovation dans les matériaux, écoconception, durabilité, circularité.

Une demi-journée sur l’aéronautique.

Une demi-journée sur l’automobile.

CNAM Conservatoire national des arts et métiers 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France

Deux journées exceptionnelles d’échanges scientifiques et techniques sur le thème des matériaux pour une mobilité durable. Mobilité durable – Matériaux – Métaux – Circularité – Décarbonation – Recyclage – Durabilité -Industrie métallurgique- Industrie chimique – Automobile – Mobilités douces -Aéronautique – Recherche – Innovation

SF2M