Rencontres mensuelles jeux Mézières-sous-Lavardin

Rencontres mensuelles jeux Mézières-sous-Lavardin samedi 1 novembre 2025.

Rencontres mensuelles jeux

Mézières-sous-Lavardin Sarthe

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Vous aimez les jeux de société?

La ludothèque Coquille-de-Bois propose des rencontres jeux tous les 1er samedi du mois à Mézière-sous-Lavardin de 14h30 à 18h.

Adresse 1, place de la liberté 72240 Mézières-sous-Lavardin.

Montant adhésion annuelle à l’association 1€

Montant emprunt de jeux à l’année 30€ .

Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire association@coquille-de-bois.fr

