Rencontres Montagnes et Sciences Palais des Sports Grenoble

Palais des Sports 14 Bd Clemenceau Grenoble Isère
Initiées à Grenoble en 2014, les Rencontres Montagnes & Sciences ont pour objectif de parler des sciences et de la montagne autrement , à travers une sélection de films, qui font la part belle à l’aventure humaine, à l’exploration, à la découverte.
English :
Launched in Grenoble in 2014, Rencontres Montagnes & Sciences aims to talk about science and the mountains in a different way , through a selection of films that focus on human adventure, exploration and discovery.
German :
Die 2014 in Grenoble ins Leben gerufenen Rencontres Montagnes & Sciences haben das Ziel, anders über Wissenschaft und Berge zu sprechen , und zwar durch eine Auswahl von Filmen, in denen das menschliche Abenteuer, die Erforschung und die Entdeckung im Vordergrund stehen.
Italiano :
Avviati a Grenoble nel 2014, gli Incontri Montagna & Scienza si propongono di parlare di scienza e di montagna in modo diverso , attraverso una selezione di film che privilegiano l’avventura umana, l’esplorazione e la scoperta.
Espanol :
Lanzados en Grenoble en 2014, los Encuentros Montaña y Ciencia pretenden hablar de ciencia y montaña de otra manera , a través de una selección de películas que dan protagonismo a la aventura, la exploración y el descubrimiento humanos.
