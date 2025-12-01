Rencontres Montagnes & Sciences (festival de Films d’aventures Scientifiques) Cinéma Le Navire Valence

Rencontres Montagnes & Sciences (festival de Films d’aventures Scientifiques)

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Prix libre entre 8€ et 20€

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11 22:30:00

2025-12-11

Comme chaque année, le Navire accueille les RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES. Réservations fortement conseillées https://s.42l.fr/montagnesetsciences P

Gratuit pour les mineur·es et les étudiant·es.

English :

As every year, Le Navire hosts the RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES. Reservations strongly advised: https://s.42l.fr/montagnesetsciences P

Free for minors and students.

German :

Wie jedes Jahr findet im Le Navire das RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES statt. Reservierungen werden dringend empfohlen: https://s.42l.fr/montagnesetsciences P

Kostenlos für Minderjährige und Studierende.

Italiano :

Come ogni anno, Le Navire ospita le RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES. È consigliata la prenotazione: https://s.42l.fr/montagnesetsciences P

Gratuito per minori e studenti.

Espanol :

Como cada año, Le Navire acoge el RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES. Se recomienda encarecidamente reservar: https://s.42l.fr/montagnesetsciences P

Gratuito para menores y estudiantes.

