Rencontres Montagnes & Sciences (festival de Films d’aventures Scientifiques) Cinéma Le Navire Valence jeudi 11 décembre 2025.
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Prix libre entre 8€ et 20€
Début : 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11 22:30:00
2025-12-11
Comme chaque année, le Navire accueille les RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES. Réservations fortement conseillées https://s.42l.fr/montagnesetsciences P
Gratuit pour les mineur·es et les étudiant·es.
English :
As every year, Le Navire hosts the RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES. Reservations strongly advised: https://s.42l.fr/montagnesetsciences P
Free for minors and students.
German :
Wie jedes Jahr findet im Le Navire das RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES statt. Reservierungen werden dringend empfohlen: https://s.42l.fr/montagnesetsciences P
Kostenlos für Minderjährige und Studierende.
Italiano :
Come ogni anno, Le Navire ospita le RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES. È consigliata la prenotazione: https://s.42l.fr/montagnesetsciences P
Gratuito per minori e studenti.
Espanol :
Como cada año, Le Navire acoge el RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES. Se recomienda encarecidamente reservar: https://s.42l.fr/montagnesetsciences P
Gratuito para menores y estudiantes.
