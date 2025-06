Rencontres Mots-Zaïque Atelier d’écriture Saint-Doulchard 26 juin 2025 14:00

Cher

Rencontres Mots-Zaïque Atelier d’écriture Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 14:00:00

fin : 2025-06-26 16:00:00

Date(s) :

2025-06-26

Vous souhaitez vous lancer dans l’écriture mais ne savez pas par où commencer? Cet atelier est fait pour vous!

.

Rue des Vignes

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65

English :

Would you like to start writing, but don’t know where to begin? This workshop is for you!

German :

Sie möchten mit dem Schreiben beginnen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie!

Italiano :

Volete iniziare a scrivere ma non sapete da dove cominciare? Questo workshop è per voi!

Espanol :

¿Le gustaría empezar a escribir pero no sabe por dónde empezar? ¡Este taller es para ti!

L’événement Rencontres Mots-Zaïque Atelier d’écriture Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-06-16 par OT BOURGES