Rencontres Mots-Zaïque
Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher
Gratuit
Début : 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-30 16:00:00
2025-10-30
Libérez votre plume et explorez la richesse des mots lors de l’atelier MOTS ZAÏQUES !
Participez à cet atelier d’écriture ludique et créatif autour des mots et de la langue française. Ouvert à tous les amateurs de littérature, cet événement est l’occasion de laisser libre cours à votre imagination dans une ambiance conviviale.
Sur inscription uniquement. .
Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65
English :
Set your pen free and explore the richness of words in the ZAIC WORDS workshop!
German :
Lass deiner Feder freien Lauf und erforsche den Reichtum der Wörter im Workshop MOTS ZAÏQUES (ZAISCHE WÖRTER)!
Italiano :
Liberate la penna ed esplorate la ricchezza delle parole al workshop ZAIC WORDS!
Espanol :
Libera tu pluma y explora la riqueza de las palabras en el taller ZAIC WORDS
L’événement Rencontres Mots-Zaïque Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-10-21 par OT BOURGES