Rencontres Mots-Zaïque Saint-Doulchard jeudi 30 octobre 2025.

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-30

Libérez votre plume et explorez la richesse des mots lors de l’atelier MOTS ZAÏQUES !

Participez à cet atelier d’écriture ludique et créatif autour des mots et de la langue française. Ouvert à tous les amateurs de littérature, cet événement est l’occasion de laisser libre cours à votre imagination dans une ambiance conviviale.

Sur inscription uniquement. .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65

English :

Set your pen free and explore the richness of words in the ZAIC WORDS workshop!

German :

Lass deiner Feder freien Lauf und erforsche den Reichtum der Wörter im Workshop MOTS ZAÏQUES (ZAISCHE WÖRTER)!

Italiano :

Liberate la penna ed esplorate la ricchezza delle parole al workshop ZAIC WORDS!

Espanol :

Libera tu pluma y explora la riqueza de las palabras en el taller ZAIC WORDS

