Rencontres Mots-Zaïque Saint-Doulchard
Rencontres Mots-Zaïque
Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher
Gratuit
Début : 2025-12-18 14:00:00
fin : 2025-12-18 16:00:00
2025-12-18
Atelier d’écriture pour découvrir et jouer avec les mots.
Si vous aimez jouer avec les mots, n’attendez plus et inscrivez vous à cet atelier ! .
Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65
English :
A writing workshop to discover and play with words.
