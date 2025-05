Rencontres Mots-zaïques – Saint-Doulchard, 22 mai 2025 14:00, Saint-Doulchard.

Cher

Rencontres Mots-zaïques Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22 14:00:00

fin : 2025-05-22 16:00:00

Date(s) :

2025-05-22

La médiathèque de Saint-Doulchard propose un atelier d’écriture. A partir de 17 ans. Inscription obligatoire

Si vous n’avez jamais posé votre plume sur un papier mais que vous avez envie de révéler l’écrivain qui se cache en vous, c’est le moment idéal ! Si vous êtes habitué ou simple curieux qui aime jouer avec les mots, n’attendez plus et inscrivez vous vite ! .

Rue des Vignes

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65

English :

The Saint-Doulchard media library offers a writing workshop. Ages 17 and over. Registration required

German :

Die Mediathek von Saint-Doulchard bietet einen Schreibworkshop an. Ab einem Alter von 17 Jahren. Anmeldung erforderlich

Italiano :

La mediateca di Saint-Doulchard propone un laboratorio di scrittura. A partire dai 17 anni. Iscrizione obbligatoria

Espanol :

La mediateca de Saint-Doulchard propone un taller de escritura. A partir de 17 años. Inscripción obligatoria

L’événement Rencontres Mots-zaïques Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-05-12 par OT BOURGES